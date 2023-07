Sorpresa al teatro Rossetti nella notte del Fantasma dell'opera: proposta di matrimonio in maschera

TRIESTE - Con la scusa di una foto prima di entrare al Politeama Rossetti, Vittorio si è inginocchiato e ha chiesto la mano alla compagna Beatrice. È successo ieri sera, 13 luglio, a Trieste, prima dello spettacolo «The Phantom of the Opera», nella serata speciale «Masquerade: a night at the Opera», con vip e abbigliamento a tema.

Anello in tasca, l'uomo ha scelto di fare la proposta di matrimonio pochi minuti prima del musical molto amato dalla fidanzata che, commossa, ha detto «sì». Da parte del pubblico presente è subito scattato un applauso. Ironia della sorte, il vestito scelto dalla donna per la serata è stato l'abito di matrimonio della mamma, rivisitato, e con il trucco da «Sposa Cadavere».