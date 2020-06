Dai prodotti tipici all'artigianato: al via "Trieste Crocevia di Culture"

TRIESTE - Ritorna fino al 28 giugno “Trieste Crocevia di culture”. Giunta alla terza edizione, la manifestazione promossa da Altamarea Eventi in co-organizzazione con il Comune di Trieste si propone di valorizzare con visite guidate, prodotti tipici e artigianato la multiculturalità che caratterizza Trieste: un crocevia di culture, appunto, come il titolo dell’annuale appuntamento suggerisce. Storicamente, rappresenta infatti un crocevia di lingue, civiltà, culture e religioni. Ed è questa peculiarità tipica della nostra città che la rassegna vuole celebrare e far conoscere attraverso l’attivo coinvolgimento delle Comunità etnico-religiose di Trieste. Protagoniste ancora una volta saranno l’arte, le tradizioni popolari e l’architettura di una città crocevia di culture e tradizioni diverse, simbolo e sintesi delle suggestioni proprie della cultura mediterranea e quelle che provengono dal Centro e dall'Est Europa.



Saranno nove giornate all'insegna dell'amicizia tra i popoli e in omaggio alle molteplici specificità culturali delle diverse comunità, “vecchie” e nuove, che compongono Trieste da secoli. Anche quest’anno, nonostante la particolare situazione legata all’emergenza sanitaria, l’evento prevede un ricco programma multiculturale e varie visite a tema. Anche se non sarà possibile dedicare alcune giornate a cene a tema e spettacoli legati al folklore, con danze e canti in costume tipico in particolare, la filosofia della manifestazione non cambia, rivolgendosi in particolare alla scoperta delle varie culture attraverso visite guidate in alcuni luoghi simbolo. Si partirà nel primo fine settimana con una visita al Cimitero Ebraico. Nel successivo weekend sono previste visite al cimitero Evangelico, a quello Serbo Ortodosso e a quello Greco Ortodosso. Nel corso della settimana sarà possibile inoltre partecipare alle visite guidate al tempio di SS. Trinità e S. Spiridione Taumaturgo. In Ponterosso, infine, visitatori troveranno i sapori tipici delle varie Comunità che tanto hanno influenzato la cucina locale. Accanto alla gastronomia, troveranno posto stand provenienti da tutta Italia che si snoderanno lungo il Canale, esponendo il meglio della loro produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA