Precipita dalla corte interne: 80enne perde la vita

di Marco Corazza

TRIESTE - Precipita dalla corte interna, undimuore poco dopo. E' accaduto questa mattina verso le 10.15 al civico 1 di. Non è ancora stata chiarita la dinamica della tragedia, ma secondo una prima ricostruzione l'80enne sarebbe precipitato dalla sua abitazione. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112 che ha inviato i soccorsi.Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'80enne non c'è stata niente da fare. I sanitari hanno riscontrato un brutto politrauma che aveva già compromesso i valori vitali. Dopo poco l'uomo ha purtroppo perso la vita. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della Questura che hanno avviato le indagini. Toccherà loro fare piena chiarezza sulle cause della caduta e verificare se vi siano responsabilità.