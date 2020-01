Tenta di passare il confine e precipita in un burrone di 20 metri: è grave

TRIESTE - Un uomo la cui nazionalità non è al momento nota è precipitato in un burrone di una ventina di metri mentre tentava di attraversare con alcuni compagni il confine tra Slovenia e Italia. E' accaduto sotto le pareti rocciose del Monte Carso nei pressi del castello di San Servolo. Al momento è ancora vivo, ma in gravi condizioni considerato il dislivello e il terreno sul quale è precipitato. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Trieste, la polizia, l'ambulanza e l'elisoccorso regionale che é stato appena autorizzato a procedere al recupero in territorio sloveno. Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA