Scoperta un garage abusivo anche "recidivo": il gestore finisce nei guai

TRIESTE - La Polizia locale ha scoperto, grazie ad una segnalazione giunta agli uffici,. Sono dunque scattati i controlli e gli operatori della Polizia commerciale hanno individuato in pieno centro cittadino, nella zona di Barriera, un locale autorimessaIl locale già in passato era stato adibito a tale scopo, ma la persona subentrata nella gestione non aveva presentato regolare Segnalazione certificata di inizio attività scia) incassando comunque il corrispettivo mensile e rilasciando una "ricevuta". E' stato segnalato anche ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a denunciare penalmente l'uomo: il personale della Polizia Locale provvederà a completare i controlli dal punto di vista commerciale,ed alla comunicazione per eventuali evasioni di tasse nazionali.