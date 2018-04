Il sindaco: «Vigili fuori la notte? Solo se possono essere armati»

di Marco Corazza

TRIESTE - «Gli agenti didi notte? Devono essere armati». Il sindaco di, non cade nelle polemiche che in questi giorni lo vedevano protagonista sul web tra chi lo accusava di volere un "paese armato".Il primo cittadino ha spiegato che «per la sicurezza della popolazione e degli stessi agenti di Polizia locale, quei Vigili devono essere armati». Di fatto non si tratta di una scelta del sindaco, ma. «In questi giorni ho letto un sacco distrumentali relativamente all’notturno della Polizia Locale di Trieste - spiega-. Se vogliamo fare uscire i Vigili di notte, così da affiancare e permettere alla Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza un controllo più mirato del territorio per una maggiore sicurezza e tutela, è la legge che prevede che debbano essere armati di notte altrimenti non possono fare il servizio. La questione è di un semplice mai visto».