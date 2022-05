Pizzicata con addosso due dosi di marjuana: sanzionata 20enne

TRIESTE- La Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente e sequestrato sostanza stupefacente ad una ragazza in via di Donota. Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio e a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai residenti di via di Donota che hanno lamentato la presenza, nelle ore serali e notturne, di alcuni giovani che disturbavano la quiete pubblica e consumavano sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato San Sabba hanno effettuato alcuni mirati controlli, terminati con il sequestro di un piccolo quantitativo di marjuana a carico di una giovane 20enne che stazionava in quella zona, assieme ad un gruppo di amici.

In particolare gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi che, alla vista della Volante, si è allontanato, con passo svelto e atteggiamento circospetto, verso la Scala Checchelin. Dunque, i poliziotti hanno visto che una ragazza del gruppo cercava di disfarsi, con un gesto improvviso, di un involucro sospetto. L’atteggiamento ambiguo dei ragazzi e la mossa repentina della giovane hanno allertato dunque gli agenti che hanno deciso di effettuare un controllo: la ragazza, che poco prima si era liberata dell’involucro sospetto, è stata trovata con un ulteriore imballaggio contenente della presunta sostanza stupefacente. Entrambe le dosi erano di marijuana.