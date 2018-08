Trieste. Pioggia e Bora a 100 km/h Fulmine colpisce una barca

di E.B.

TRIESTE - Prosegue l'ondata di maltempo che da venerdì pomeriggio ha colpito anche il capoluogo giuliano: dopo i forti temporali di ieri che hanno mandato sott'acqua la città provocando allagamenti sulle Rive e in Piazza dell'Unità d'Italia nonchè disagi alla circolazione dei treni con ritardi fino a sessanta minuti, stamattina Trieste si è svegliata sotto la pioggia battente e sferzata - come da previsioni dell'Osmer Fvg - dalleorari. Come è ormai consuetudine il forte vento sta provocando diversi danni: dai pannelli telati letteralmente strappati della Stazione ferroviaria di Campo Marzio (in corso di ristrutturazione) ai rami ed infissi pericolanti, motorini rovesciati a terra, cassonetti delle immondizie ambulanti e intonaci a rischio caduta. Una vera e propria tempesta di fulmini ha dato spettacolo nella tarda serata di ieri - 25 agosto - sul Golfo: a Muggia c'è chi è stato molto bravo ad immortalareprovocando un forte scoppio e scintille. Sono ore di super lavoro per i Vigili del Fuoco alle prese con decine di interventi.