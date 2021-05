Vernice gialla sulla testa di D'Annunzio: imbrattata la statua di piazza della Borsa

TRIESTE - Ignoti la notte scorsa hanno imbrattato la statua di Gabriele D'Annunzio nella centrale piazza della Borsa versando vernice gialla sul capo che è poi colata lungo le spalle e parte del corpo. Sul posto sono accorsi i vigili urbani che hanno fatto ripulire la statua in mattinata. Sulla vicenda è invece intervenuto postando un messaggio il vicesindaco, Paolo Polidori: «Vergognosamente imbrattata di vernice la statua di D'Annunzio in piazza della Borsa. Ma grazie alle telecamere prenderemo questi farabutti. Già intervenuta la squadra mobile della Polizia Locale ha attivato la ditta per la pulizia».