Pescava con il fucile vicino ai bagnanti: mille euro di multa

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Pizzicato a pescare con il fucile subacqueo vicino ai bagnanti. Si tratta di un cittadino tedesco che nel pomeriggio di ieri - 5 agosto - è stato fermato poichè praticava la pesca subascquea con il fucileentro la fascia riservata alla balneazione presso il. La segnalazione alla Guardia Costiera è pervenuta via telefono da un bagnante, che aveva avvistato l’uomo intento all’attività di pesca con un fucile subacqueo nelle vicinanze dei bagnanti,. Pronto l’intervento del personale impiegato nell’attività di “Mare Sicuro” della Capitaneria di Porto che dopo poco tempo ha individuato l’uomo il quale, dopo qualche resistenza, è stato accompagnato a terra per l’identificazione. Allo stesso è stato sequestrato il fucile subacqueo ed elevata una sanzione amministrativa di mille euro, per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza della balneazione.