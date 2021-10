Perde il controllo e si ribalta con l'Alfa Romeo: ferito all'ospedale

TRIESTE - Incidente nella notte, attorno alle 2, in Via Rossetti angolo Via Mameli: il conducente di un’Alfa Romeo Mito ha persi il controllo dell'auto che si è cappottata. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo, la Polizia per i rilievi e un’ambulanza. Il conducente dell’auto cappottata è stato condotto all’ospedale per accertamenti con ferite lievi. Le autorità stanno valutando la dinamica del sinistro.