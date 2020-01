Paura in condominio, fumo dal vano scale: un inquilino intossicato

TRIESTE - Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 14 gennaio, in uno stabile di via Frescobaldi in seguito alla segnalazione di fumo proveniente dal vano scale. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno individuato l'appartamento da dove fuoriusciva il fumo. Si trattava di un principio d'incendio all'interno di un vano cucina, subito domato. L'inquilino, in terapia con l'ossigeno è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti a causa del fumo respirato.



I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA