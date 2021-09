Parte da Monfalcone per uccidere la figlia a Padova nel giorno del compleanno. Poi si spara

PADOVA - Tragedia nel Padovano: due cadaveri sono stati trovati attorno alle 13 di oggi - 17 settembre - in via Palù 72 a Sarmeola di Rubano. Un padre ha ucciso la figlia nel giorno del suo 60. compleanno. Dopo una lite la donna ha cercato di fuggire, ma l'uomo l'ha rincorsa fuori casa con l'arma in pugno, l'ha uccisa a colpi di pistola davanti al cancello dell'abitazione e poi si è sparato morendo sul colpo accanto alla figlia.

Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova e quelli della stazione locale.

L'uomo è Stelvio Cerqueni, 88 anni, nato in Serbia ma residente da anni a Monfalcone (Gorizia) e ha raggiunto e ucciso oggi la figlia, Doriana, residente nella casa di via Palù teatro della tragedia. Il marito della vittima e genero dell'assassino è il titolare del vicino mobilificio Nicoletti di via Valli.

I corpi sono stati trovati davanti al cancello della casa dai parenti che arrivavano per il compleanno di Doriana. Subito è scattato l'allarme.