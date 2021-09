Omicidio-suicidio, è giallo a Rubano: due cadaveri in strada, padre insegue e uccide la figlia

PADOVA - Tragedia nel Padovano: due cadaveri sono stati trovati attorno alle 13 di oggi - 17 settembre - in via Palù 72 a Sarmeola di Rubano. Un padre ha ucciso la figlia nel giorno del suo compleanno. Dopo una lite la donna ha cercato di fuggire, ma l'uomo l'ha rincorsa, l'ha uccisa a colpi di pistola e poi si è suicidato. Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno.

Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova e quelli della Stazione locale.

L'uomo, 88 anni, è originario di Monfalcone, la figlia, 60 anni oggi, è padovana.