Trieste, il Comune vieta bottiglie di vetro e alcolici in giro per la città: multe fino a 1500 euro

TRIESTE - Nelle vie del centro di Trieste, dalle 22 alle 5, non si potrà circolare né con bevande in bottiglie in vetro né con alcolici, questi ultimi «in qualunque tipo di contenitore». È invece ammessa la consegna a domicilio e il servizio ai tavoli nei locali. È quanto prevede l'ordinanza «Vetro Movida» presentata oggi, martedì 1 giugno, dal Comune e dalla Polizia locale, durante un incontro in municipio.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Vicenza, troppi assembramenti nei luoghi pubblici: il Comune vieta...

L'ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, 2 giugno, e sarà valida fino al 30 settembre. Chi non rispetta i divieti sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 1.500 euro). «È un provvedimento che fa parte della 'strategia movidà che vuole fornire una risposta efficace per rendere la città vivibile dopo gli episodi di violenza avvenuti recentemente in un periodo in cui stiamo uscendo dalla situazione pandemica e ritornando alla normalità - ha detto il vicesindaco Paolo Polidori - In questo senso la riapertura delle movida ha comportato assembramenti e risse che ora è necessario prevenire e reprimere. L'ordinanza è una delle risposte. Utilizzeremo anche gli steward urbani che finora hanno svolto un'utile funzione deterrente e se sarà necessario, sempre in accordo con il Comitato tecnico, Regione, Prefettura e Forze dell'Ordine, potremo aggiungerne altri grazie alle risorse regionali. Già nel prossimo fine settimana gli steward saranno ancora attivi ma gestiti dalla Fipe».

L'ordinanza è valida in area pubblica o privata ad uso pubblico in largo Città di Santos, piazza della Libertà, piazza Garibaldi, via Cavana, via ed Androna S.Sebastiano, Androna dei Coppa, via SS. Martiri, largo Papa Giovanni, via dell'Università, salita Promontorio, via Lazzaretto Vecchio, via Economo, Piazza Venezia, Piazza Barbacan, via Diaz, via Cadorna, via dell'Annunziata, Campo San Giacomo, Piazza Goldoni,Largo Bonifacio, Viale XX Settembre, via Muratti, Piazza Perugino e le Rive, da via Giulio Cesare a Corso Cavour, Corso Cavour.