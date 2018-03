Al via Olio Capitale: oltre 200 varietà in concorso alla Marittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha aperto oggi i battenti alla Stazione marittima lail salone degli extravergini tipici e di qualità,con 222 produttori in fiera e 303 oli in concorso fino al 6 marzo. Previsti mini-corsi di assaggio, showcooking nella scuola di cucina e approfondimenti settoriali. Quest’anno l’olio nuovo da assaggiare nella quattro giorni giungerà da Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, per la prima volta dal Trentino Alto Adige, Umbria,oltre che da Grecia e Croazia. «La sede nella Stazione Marittima è molto amata, ma a breve potrà essere ospitata dalla suggestiva location di Porto Vecchio e diverrà ancor più spettacolare» commenta il sindaco Roberto Dipiazza. Sarannoin fiera, mentre sono ben 303 gli oli che si stanno contendendo il premio del Concorso Olio Capitale, più del 50% non espositori con provenienza da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Spagna e Portogallo.Un numero vicinissimo al record di partecipazione per questo concorso che nei suoi dodici anni di vita è andato acquisendo sempre maggiore autorevolezza e. «La qualità è l’elemento fondante che ci permette di rimanere l’unica fiera incentrata unicamente sull’extravergine d’oliva, con successo di pubblico e un numero significativo di espositori provenienti da tutta Italia – spiega, direttore di Aries - gli espositori sono il cuore della manifestazione, sia per questa fiera che per TriestEspresso Expo che ci sarà questo autunno, ma vi sono tante iniziative che le completano». La promozione della cultura dell’extravergine passerà anche quest’anno attraversoil bar degli oli dove accomodarsi al banco e poter scegliere tra le centinaia di etichette esposte in fiera. Ogni giorno con orario continuato, garantirà ai visitatori, dai più̀ ai meno esperti, di poter approfittare di degustazioni guidate di tutti gli oli presenti in fiera, grazie alle spiegazioni di esperti assaggiatori dell'organizzazione laboratori esperti e assaggiatori.