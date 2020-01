Moda: con "Its" la creatività è responsabile, sfilata il 17 luglio

TRIESTE - "Creatività responsabile" è questo il tema dell'edizione 2020 di Its, International Talent Support, il concorso internazionale di moda, design di accessori e di gioielli per giovani talenti il cui evento clou si terrà a Trieste, il 17 luglio prossimo, al magazzino 42. A presentare il nuovo appuntamento questa mattina, l'anima di Its, Barbara Franchin, che in 19 anni ha fatto di Trieste la capitale del fashion giovane. Da quando è nato, nel 2002, Its ha infatti permesso ai suoi finalisti di occupare posizioni chiave nei maggiori brand mondiali o di lanciare linee personali di successo. «Da quest'anno - ha spiegato Franchin - Its fa suo il concetto di "creatività responsabile". Tutti i progetti che verranno presentati così come i premi, dovranno portare un ragionamento di creatività responsabile". Dal 2021, in occasione del ventennale della nascita dell'International Talent Support, questo spazio "sarà anche reale, oltre che virtuale» grazie alla Its Arcademy, ospitata alla Fondazione CRTrieste.



«La Regione ha creduto e crede in Its, evento di rilievo internazionale che coniuga talento, capacità e professionalità, tanto da affidargli il compito di istituire a Trieste uno dei poli culturali e formativi del Friuli Venezia Giulia per il settore della moda. Abbiamo scelto di sostenere il percorso dell'International talent support e di investire nell'apertura della Its Arcademy perché crediamo che l'attività e la crescita di un territorio si possano sviluppare anche attraverso la cultura e la creatività» ha dichiarato l'assessore regionale a Lavoro e formazione, Alessia Rosolen. «Its sarà il polo per Trieste – ha aggiunto l'assessore – ma stiamo investendo in analoghi cluster formativi con differenti vocazioni, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono percorsi sui quali stiamo investendo con decisione, che coniugano formazione, eccellenze e peculiarità del territorio, capacità d'impresa e innovazione».