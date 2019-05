Aeroporto: il 2018 chiude con un utile di 1,4 milioni, pesa Alitalia

di E.B.

TRIESTE - Utile netto a 1,4 milioni di euro, Ebtda a 4,7 milioni (in leggero calo sui 5,4 milioni del 2017 per effetto anche dei costi di gara sostenuti per la privatizzazione) e ricavi non-aviation a 4,7 milioni. Sono i principali dati del bilancio 2018 di Trieste Airport Fvg approvati questa mattina. Sull'utile, in calo rispetto ai 2,9 milioni del 2017 pesa per 1,3 milioni la svalutazione dei crediti Alitalia che in caso di rimborso, verrà contabilizzato come sopravvenienza attiva. Stabile il numero di passeggeri, 772 mila come nel 2017 nonostante la decisione di Ryanair di cancellare i sette collegamenti con Ciampino (Roma) e Trapani che valgono 130mila passeggeri all'anno. Il direttore dello scalo Marco Consalvo ha anticipato che sono in fase di conclusione nuovi accordi con la compagnia irlandese per voli a partire dal prossimo inverno. In crescita invece la linea cargo che ha processato 423 tonnellate di merce (+36%).