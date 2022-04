Nuovo gruppo di bimbi ucraini accolto al Burlo Garofolo

TRIESTE - Un nuovo gruppo di bambini ucraini che necessitano di cure è stato accolto all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste. Si tratta del terzo gruppo di profughi in età pediatrica che la struttura ospedaliera prende in carico dall'inizio della guerra. Al momento, fa sapere l'Irccs, sono una cinquantina i piccoli pazienti seguiti dallo staff medico sanitario del nosocomio. Di questi, tre sono ricoverati. Si tratta, informa la struttura, di otto bambini accompagnati da sei mamme. In totale l'ospedale attendeva 39 persone, di cui 19 bambini, "ma alcune sono rimaste bloccate dalla guerra e dal Covid". Il gruppo è stato sottoposto a tampone; i bambini sono stati visitati ma nessuno di loro è stato ricoverato. "Si tratta di sei bambini fragili - conclude l'ospedale - con patologia cronica, e due fratelli. Ora sono stati accolti all'Angolo dei Ciliegi di Opicina, alloggio messo a disposizione dal Comune".