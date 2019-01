Niente piatti di plastica in mensa: gli agenti restano senza mangiare

di E.B.

TRIESTE - Per, il personale di Polizia Penitenziaria non può fruire della mensa obbligatoria di servizio prevista dalla legge e si deve accontentare di qualche panino in luogo del pasto caldo, «motivo di vibranti e giustificate proteste da parte del personale interessato». A denuncialo – non nascondendo imbarazzo e incredulità - è il segretario regionale delSappe) per il Friuli Venezia Giulia, che ha raccolto le lamentele per l’ennesima disfunzione del servizio mensa.«Non è la prima volta, infatti, che questa organizzazione sindacale denuncia all’amministrazione penitenziaria le continue criticità di detto servizio nel carcere del capoluogo giuliano, trovandosi di fronte a rimbalzi di responsabilità tra la ditta appaltatrice del servizio e l’amministrazione stessa. Intanto, a pagare lo scotto è il personale di polizia penitenziariada un’amministrazione che appare nemica. Solo nel trascorso anno, il Sappe ha più volte evidenziato la cattiva gestione del servizio mensa in ordine al mancato rispetto dei menù stabiliti dal capitolato, della scarsità se non mancanza di alimenti per la preparazione dei pasti e persino la mancanza di un bancone termico sel service per la corretta conservazione dei cibi, come previsto dalle più elementari norme di ristorazione e sicurezza alimentare, senza considerare che alcune finestre all’interno del locale cucina sono senza vetri e incerottati con pannelli in teflon. È davvero una vergogna». «Per tali ragioni - conclude Altomare - il Sappe interesserà in questi giorni nuovamente i vertici dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare,ed ogni altro competente organo di controllo, affinché venga accertata la sussistenza delle garanzie previste dalla legge in termini di igiene e salubrità sui luoghi di lavoro».