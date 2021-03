Anziani positivi nella casa di riposo dopo il vaccino

TRIESTE - Anziani positivi dopo il vaccino in una casa di riposo a Muggia. L'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina precisa che gli ospiti hanno ricevuto la prima e la seconda somministrazione del vaccino, ma non erano ancora trascorsi i sette giorni dalla seconda somministrazione che garantiscono la piena copertura.

Per quanto riguarda gli operatori della casa di riposo, il 37% risulta al momento vaccinato. Alcuni operatori non vaccinati invece sono a casa positivi; la positività è concomitante con la data della seconda vaccinazione fatta agli ospiti.

«La vaccinazione conferisce una immunità del 95% (dal 90 al 98 %) a seconda delle tipologie di vaccino dopo almeno 7 giorni dalla seconda inoculazione».

«Ribadiamo con forza che tutti i comportamenti precauzionali, tra cui l’uso mascherina e l’igiene delle mani, continuano a essere fortemente raccomandati anche per i soggetti vaccinati, compreso il personale che si occupa dell’assistenza - ribadisce l'Azienda - Nel caso specifico, grazie alla copertura vaccinale ricevuta, gli anziani positivi sono in buone condizioni di salute e sono stati temporaneamente trasferiti presso il Sanatorio Triestino esclusivamente per motivi di isolamento; alla loro negativizzazione potranno rientrare nella struttura di provenienza».

Ultimo aggiornamento: 14:45

