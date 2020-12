Molesta la commessa e poi la perseguita per giorni: arrestato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino rumeno. Ha molestato una commessa di un centro commerciale cittadino e da giorni ha assunto comportamenti persecutori nei suoi confronti. A seguito di alcune telefonate giunte alla sala operativa della Questura tramite il 112, sul posto si è recato prontamente personale della Squadra Volante. Alla vista degli operatori il cittadino comunitario ha assunto un comportamento aggressivo e ha ostacolato il loro operato minacciandoli. Accompagnato negli Uffici per la redazione degli atti, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

