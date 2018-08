Minorenne inseguita e molestata vicino alla Stazione: un arresto

di E.B.

TRIESTE - Serata da incubo per una ragazzina ancora minorenne che martedì sera è statada un giovane in zona stazione ferroviaria. La sala operativa della Questura - tramite il 112 - aveva ricevuto alcune segnalazioni a fronte delle quali, due equipaggi della Squadra volante si sono recati tempestivamente sul posto cogliendo l'uomo -- in flagranza e già autore di atti persecutori. L'uomo è stato arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari come disposto dal Pubblico ministero.