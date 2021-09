Minacce e violenza, fermato il giorno del suo 53mo compleanno

TRIESTE - I Carabinieri di Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano, è relativo a una condanna a sei mesi di reclusione per minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale. Nel 2017, in occasione di un’esercitazione programmata antincendio, si era rifiutato di allontanarsi dai locali di una biblioteca pubblica, opponendosi con violenza alle Forze dell’ordine intervenute. Lo straniero è stato fermato, nel giorno del suo 53esimo compleanno, da una pattuglia del Radiomobile di Aurisina impegnata in un servizio di retrovalico nella località di Fernetti.