Rotta balcanica, altri 100 migranti: arrivano da Bangladesh, Pakistan e Turchia

TRIESTE - Nuovi gruppi di migranti, giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, sono stati rintracciati questa mattina dalle forze dell'ordine nella zona di San Dorligo della Valle (Trieste). In totale, sono oltre 100 le persone individuate. Provengono per lo più da Bangladesh, Pakistan e Turchia. Sono in corso in queste ore, nella struttura di Fernetti della Polizia di Frontiera, le procedure di identificazione e di profilassi sanitaria nel rispetto delle normative anticovid. Domenica erano stati rintracciati, sempre nei pressi di Trieste, altri gruppi di migranti, per un totale di circa 150 persone.