Oltre 70 migranti afgani e pakistani rintracciati al confine con la Slovenia

TRIESTE - Oltre 70 migranti sono stati rintracciati tra ieri e oggi sul Carso triestino, nei pressi del confine con la Slovenia, dalle forze dell'ordine. Si tratta di persone provenienti per lo più da Afghanistan e Pakistan. Oltre alle procedure di identificazione, è previsto per coloro che hanno fatto ingresso in Italia un periodo di quarantena preventiva in strutture predisposte. Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA