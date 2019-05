Maxi evasione fiscale: ex patron dell'Alma resta in carcere

di E.B.

TRIESTE - Resta in carcere, ex numero uno dell'Alma Spa ed ex presidente della Pallacanestro Trieste. Il gip del Tribunale di Napoli, Valentina Gallo, ieriavanzata nei giorni scorsi dal difensore, l'avvocato Alfonso Furgiuele. Secondo il Gip sono ora necessari riscontri in merito alle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio fiume reso un mese fa davanti ai due pm del pool di magistrati della Procura di Napoli cui fa capo il fascicolo. Scavone, indagato assieme ad altri imprenditori per l'ipotesi di reato difinalizzata alla commissione di reati fiscali in relazione al giro di affari della società di lavoro interinale, rimane dunque in cella a Poggioreale. Scavone è detenuto dal 26 marzo scorso, dopo l'arresto avvenuto a Napoli.