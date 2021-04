Assessore e portavoce positivi, il governatore Fedriga finisce in quarantena

TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è in quarantena. Colpa dell'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, e del suo portavoce Edoardo Petiziol. Entrambi sono risultati positivi al Covid, anche se hanno sintomi lievi. Per Fedriga è scattata automaticamente la quarantena, dato che aveva visto sabato il suo portavoce. Oggi, domenica 18 aprile, Fedriga ha effettuato il test molecolare con esito negativo. Ma dovrà rimanere comunque in isolamento 14 giorni.

Oggi aveva partecipato in collegamento alla trasmissione di Lucia Annunziata «Mezz'ora in più» su Rai 3.

Massimiliano Fedriga è stato eletto recentamente presidente della Conferenza delle Regioni.