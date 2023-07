TRIESTE - I cavalieri italiani del rock non tradiscono le aspettative, regalando due ore di energia pura per uno degli eventi più attesi dell'estate: la data zero del loro primo tour dei negli stadi. A Trieste il live adrenalinico dei Måneskin è esploso alle 21.15, dando il via a uno show singalong coreografato da migliaia di cellulari che si sono alzati contemporaneamente al momento dell'apparizione della band in black and white, con un effetto visivo spettacolare. Ma i veri protagonisti restano loro: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas incendiano il pubblico dalle prime note di una compilation a effetto, sparando le cartucce più potenti del repertorio in una giostra vorticosa.



Il saluto

«Ciao Trieste! esordisce il leader -. Grazie a tutti per condividere una serata che per noi sarà memorabile e speciale. Arrivare a fare uno stadio era un obiettivo che oggi siamo finalmente riusciti a raggiungere». Poche parole, ed emerge immediatamente quella carica elettrizzante che manda in visibilio l'arena. Mentre la voce graffiante di Damiano si diffonde nei cieli di Trieste, il tono si mantiene altissimo, incalzato dalle corde deliranti di Victoria, dai riff hard rock di Thomas e dalla pungente batteria di Ethan. Lo stage è enorme (per il montaggio ci sono voluti cinque giorni): 60 metri di larghezza e una trentina di altezza. Con pedane semoventi, si sviluppa in una lunghissimaa passerella che permette alla band di correre fino al centro del prato, gratificando chi si è aggiudicato a tempo di record i posti più ambìti. L'impianto luci è imponente e di enorme effetto, con centinaia di corpi illuminanti ed effetti stroboscopici che rendono la scenografia quantomai spettacolare. Ai lati, i due canonici mega schermi riproducono primi piani e consentendo di cogliere al meglio i curatissimi dettagli fashion dei quattro.

La logistica

Il tutto, manovrato da una macchina logistica imponente, con centinaia di addetti tra maestranze, tecnici, produzione, sicurezza e assistenza: tutti uniti per rendere possibile lo svolgimento di un concerto prodotto da Vivo Concerti e organizzato da VignaPR e Fvg Music Live, in collaborazione con il Comune di Trieste e PromoTurismo Fvg. In quello che è il primo concerto allo stadio Nereo Rocco negli ultimi 9 anni (gli ultimi ospiti furono i Pearl Jam, Ligabue e Bruce Springsteen), il pubblico appare decisamente eterogeneo per età, estrazione, provenienza e stile.

I fan

Oltre 25mila persone, di cui 10mila dal Friuli Venezia Giulia, altrettanti da diverse regioni della penisola e 5mila dall'estero. Sono giovani, anche giovanissimi, ma non solo. Tra i fan più devoti alcuni dei quali appostati all'esterno dello stadio già sabato mattina diversi cloni di Damiano e Victoria, con look, trucco, tagli di capelli e tatuaggi che ricalcano quelli dei loro beniamini. Le code all'esterno dell'intricato anello pedonale sono variopinte e ordinate, in composta attesa del controllo zaini e del magico ingresso in quello che da lì a poco diventerà il tempio del rock contemporaneo; non danno segno di stanchezza, nonostante il caldo soffocante. Ma cosa si aspetta dalla scaletta il pubblico più appassionato? «Sono un'inguaribile romantica confessa Anita, che da Firenze ha già in tasca un biglietto per l'Olimpico e sono certa che mi scenderanno le lacrime con "The Loneliest", una ballata che all'apparenza sembra triste, per svelare poi il significato dell'amore profondo». Per Marco, neodiplomato di Padova (come molti coetanei, il ticket è un regalo di matura), l'importante è gustarsi finalmente una performance live di Damiano: «Rappresenta il lato erotico di tutta la musica che amo ammette e non vedo l'ora di cantare insieme a lui "Kool Kids", un pezzo che martella su uno sfrenato post-punk e, anche se ammetto che ha un testo piuttosto volgare, mi carica: è un inno all'edonismo». Ferratissima in materia, una coppia slovena che ha già seguito i Måneskin nel tour primaverile e che prevede che anche stasera, inevitabilmente, l'ultimo album "Rush!" rivestirà un ruolo di primo piano nella scaletta del concerto. Un pronostico per il quale non ci vuole certo la sfera di cristallo, ma i ragazzi ci tengono a sottolineare con compiacimento informato che «sicuramente dai microfoni usciranno non solo brani in inglese, ma anche in italiano, come "La fine" e "Il dono della vita". Accanto a loro, i pordenonesi Luca e Jerry aggiungono: «Non può mancare la carrellata dei più grandi successi, come "Zitti e buoni", "Mammamia", "Coraline" e "Bla Bla Bla", ma noi speriamo anche che inseriscano la cover di "Beggin'", anche se ormai le cover nel loro repertorio live occupano sempre meno spazio». A pochi passi dal varco, c'è Khrystyna: arriva dall'Ucraina ed è emozionata all'idea di ascoltare dal vivo l'inno antimilitarista "Gasoline", presentato un anno fa al festival californiano di Coachella e che si riferisce alla situazione bellica in corso nel suo paese. Qualunque sia la scelta, la garanzia è una: sono tutte canzoni che il pubblico dello stadio conosce e accompagna, cantando, ballando, saltando e battendo le mani, in un salendo continuo di felice energia. Paradossalmente, anche i testi più crudi e rabbiosi quelli che raccontano situazioni di disagio, quelli che ricalcano la corrente rock emo che ha cresciuto la generazione Millennial con i suoi versi tormentati qui abbandonano l'atmosfera cupa che li caratterizza, per assumere una forma dai contorni solari, per mano di un unico tappeto di fan in festa, guidati da entusiasmo e ammirazione in una carica infinita di pura gioia. Non solo fiamme, però. C'è chi canta a occhi chiusi, commuovendosi. Anche questo è Måneskin mood.