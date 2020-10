Litiga con una ragazza in monopattino e rifiuta di mettersi la mascherina: multata

TRIESTE - Una donna di 66 anni è stata multata in quanto priva di mascherina protettiva da parte della Volante della Questura di Trieste. L'episodio è accaduto nel rione di Servola, come conseguenza di una lite tra la donna e una giovane, che si trovava a bordo di un monopattino e che è stata spinta contro un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e una Volante, allertata da una telefonata. Invitata ripetutamente a indossare la mascherina, la donna è stata sanzionata. Ieri sono stati in tutto 577 i controlli ad altrettante persone, e due a locali, effettuati dalle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA