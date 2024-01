Limite di 30 km orari a Trieste? Il sindaco Dipiazza dice "no" e rilancia: «Togliere subito la patente a chi guida usando il cellulare»

TRIESTE - Limite di 30 chilometri orari nei centri delle grandi città? No, grazie. A dirlo è il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza: «Sono contrario al limite dei 30 chilometri orari a Trieste.

Il vero problema? L'uso del cellulare alla guida

«Qui a Trieste comunque è stato fatto - ricorda il primo cittadino - ma sull'altipiano, a Padriciano, dove effettivamente c'erano veicoli che correvano a forte velocità. A mio parere - aggiunge - un cambiamento che andrebbe fatto riguarda la guida con il telefonino: è la distrazione che causa spesso incidenti e altri problemi. Fosse per me introdurrei il ritiro immediato della patente per chi viene fermato mentre utilizza il cellulare alla guida», ha concluso il sindaco.