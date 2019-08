Lancia bicchieri di vetro dalla finestra colpendo un'auto: nei guai

di E.B.

TRIESTE - Il caldo talvolta gioca brutti scherzi. Un 54enne, R.B. le sue iniziali,della sua abitazione. Li ha lanciati talmente bene che è riuscito a danneggiare una vettura che era parcheggiata nella via sottostante. Un'amara sorpresa per il proprietario. Per questo motivo, il responsabile del gesto - un cittadino italiano - è stato denunciato dalla Polizia di Stato.