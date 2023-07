Notte da incubo: trova il ladro in camera e ha una crisi respiratoria, il malvivente la soccorre

TRIESTE - Protetto dall’oscurità e da un passamontagna era riuscito a introdursi nella stanza da letto iniziando a rovistare nei cassetti alla ricerca di soldi e gioielli. Poi all’improvviso la luce si accende: la donna che dormiva nel letto gli ha sbarrato gli occhi davanti.

La paura le ha fatto venire una crisi respiratoria. Il ladro, un albanese di 35 anni, preso di sorpresa, non è scappato ma si è tolto il passamontagna per la tensione e sul comodino ha preso il "ventolin" e lo ho ha spruzzato subito in bocca alla donna.

Una volta ripresasi, la malcapitata si è trovata sopra di sé il ladro-gentiluomo ma ha trovato la forza e ha cercato di reagire. Preso da ulteriore panico, il ladro anche stavolta non è fuggito, ma ha utilizzato di nuovo il “ventolin” per liberarsi dalla presa della donna e così alla fine è riuscito a fuggire. La donna, in sede di denuncia, lo ha riconosciuto ed è scattata la condanna. I militari hanno scoperto che era ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Torino. Dovrà scontare un anno e 16 giorni di reclusione per una rapina commessa nel capoluogo piemontese nel 2016. Così i Carabinieri di Basovizza lo hanno arrestato e portato al carcere del Coroneo.