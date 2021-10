L'attrice triestina Jessica Bauccio sul red carpet del cinema di Roma

TRIESTE - Sul red carpet della Festa del cinema di Roma anche l'attrice e modella triestina Jessica Bauccio al fianco del regista Luciano Silighini Garagnani impegnato nella promozione del suo ultimo film "Da una corsa in bicicletta" incentrato sulla biografia dell'On. Gianfranco Librandi che verrà presentato a Berlino a Febbraio dopo una premiere riservata a Novembre a Milano. La giovane attrice di Trieste sarà impegnata proprio nel sequel della pellicola e a Roma è stata ospite alla premiere mondiale di “Cyrano” opera di Joe Wright e interpretato da Peter Hayden Dinklage noto al grande pubblico per il personaggio di Tyrion Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade, ruolo che gli è valso la vittoria di quattro Emmy Awards. "Mi sono molto emozionata, era il mio primo red carpet come attrice e anche se sono abituata alla passerella avendo fatto per tanti anni la modella, il tappeto rosso del cinema fa battere il cuore" dichiara l'attrice Jessica Bauccio. Le riprese del film "A colpi di pedali" inizieranno nel mese di gennaio a Roma.