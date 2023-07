Infortunio sul lavoro: operaio di 50 anni rimane con un braccio incastrato in un macchinario

FOGLIANO REDIPUGLIA - Infortunio sul lavoro, operaio rimane con il braccio incastrato in un macchinario. L'infortunato, un 50enne, è stato soccorso dal personale medico infermieristico questo pomeriggio, 17 luglio. L'infortunio sul lavoro è accaduto negli spazi di una attività produttiva attiva nel territorio comunale di Fogliano Redipuglia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre lavorava, un braccio è rimasto incastrato in una macchina. È stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il numero di emergenza112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Monfalcone.