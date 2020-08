Perde il controllo del Tir e si ribalta sul fianco: caos traffico sulla Grande Viabilità

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Grande Viabilità all'altezza di Cattinara in direzione Ts, con la prima partenza e l'autogru, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un'autoarticolato ha perso il controllo e si è ribaltato sul fianco. L'autista è stato preso in cura dal personale sanitario intervenuto sul posto.



I Vigili del fuoco, stanno mettendo in sicurezza il mezzo . Sul posto anche il personale dell'Anas. © RIPRODUZIONE RISERVATA