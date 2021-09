Colonna di fumo in mare, sos per una barca con a bordo cinque persone

TRIESTE - Richiesta di soccorso alla sala operativa della Capitaneria di porto di Trieste. Con una telefonata al numero di emergenza in mare 1530, la direzione di Portopiccolo ha segnalato la presenza in mare, proprio davanti all'approdo, di un'imbarcazione da diporto dalla quale proveniva un'importante colonna di fumo. La sala operativa ha disposto l'uscita della motovedetta chiedendo l'intervento anche dei mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale.

Giunti sul posto in pochi minuti, i mezzi di soccorso hanno appurato che l'unità da diporto - un'imbarcazione a motore di 19 metri circa, con a bordo cinque persone - stava raggiungendo autonomamente il proprio ormeggio all'interno di Portopiccolo, tenendo sotto controllo l'incendio e una piccola falla che le aveva fatto imbarcare un modesto quantitativo di acqua: i militari della Guardia Costiera hanno assistito i diportisti nelle manovre di ingresso in porto e attracco, iniziando poi gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente (a bordo dell'unità si trovavano anche due tecnici per effettuare alcune prove motore).