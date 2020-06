Incendio in sala macchine di una nave: ma si tratta di una esercitazione

Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto in Golfo a Trieste per un incendio a una imbarcazione: ma è una esercitazione. In molti ieri si erano preoccupati per lo spiegamento di forze in mare. L'allarme era scattato per un brutto incendio ad una imbarcazione. In realtà ma si trattava di un test per la corretta attuazione delle procedure antincendio in caso di incidente marittimo. Questo l’obiettivo raggiunto nell’esercitazione effettuata nel Golfo di Trieste dai nautici e dai sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Le squadre impegnate hanno simulato lo spegnimento di un incendio nella sala macchine di un’imbarcazione con alcuni feriti a bordo, Nel corso della giornata l'"allarme" è rientrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA