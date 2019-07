© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Intervento dei vigili del fuoco, alle 5.30 della mattina del 23 luglio, in Località Visogliano - Duino Aurisina, per un principio d'incendio in una. Giunti sul posto, i pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio che si era propagato in unae a soccorrere quattro persone, di cui unLe persone soccorse sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 per aver respirato fumo.La causa dell'incendio sembrerebbe attribuibile a unaSul posto anche il personale della Polizia di Stato.