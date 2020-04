A4, camion in fiamme: chiusi l'autostrada e lo svincolo di Redipuglia

TRIESTE - Un mezzo pesante con targa straniera, che trasportava pasta, ha preso fuoco nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A4 fra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert, in direzione Trieste. Il conducente, accortosi del fumo, è riuscito a fermare il mezzo e a sganciare la motrice dal rimorchio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, che hanno spento le fiamme.



Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso - informa Autovie Venete - l'autostrada e lo svincolo in entrata di Redipuglia verso Trieste sono stati chiusi. Al momento il mezzo è stato rimosso, mentre sono ancora in corso le operazioni di smassamento del materiale bruciato e la bonifica dell'asfalto. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Non risultano persone ferite. Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA