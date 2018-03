Ladro incastrato dall'impronta digitale sulla finestra: arrestato dopo 2 anni

di E.B.

TRIESTE - Si era reso responsabile di una serie di furti negli ultimi mesi del 2016 in abitazione: stesso modus operandi ed effettuati a seguito di effrazione. Non era stato acciuffato trattandosi di ladro trasfertista specializzato in questo tipo di reato. Le indagini erano state tempestivamente avviate dalla Squadra Mobile di Trieste anche attraversoe con l’intreccio dei dati relativi alle vetture in transito. In occasione di uno di questi furti, commesso il 22 dicembre 2016 in una, i ladri erano riusciti ad asportare, dopo avere infranto parte del vetro di una finestra, sul quale l’autore del furto ha lasciato una impronta digitale che è stata rilevata dagli specialisti della Polizia Scientifica che sono poi riusciti a dare un nome al colpevole.Si arriva così all'aprile 2017 quando è stata presentata alla Procura di Trieste informativa di reato nei confronti di M. F., albanese,, gravato da precedenti specifici, così che a suo carico il Pm ha ottenuto dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le ricerche dell'uomo hanno dato esito negativo fino allo scorso 11 marzo quando, durante servizi di controllo effettuati sul confine di Stato dalla Polizia di Frontiera, M. F. è stato sottoposto a controllo, in uscita dall'Italia. Una volta identificato, è stato arrestato e ora si trova al carcere del Coroneo.