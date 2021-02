Immigrazione irregolare, operazione della polizia contro un'organizzazione criminale

TRIESTE - Dalle prime ore di oggi è in corso una vasta operazione della Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, per contrastare un'organizzazione criminale, finalizzata all'ingresso e al transito in territorio nazionale di immigrati irregolari, a scopo di lucro. L'attività investigativa è stata condotta dalla Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos. In mattinata si era diffusa la notizia, attraverso una nota dell'associazione di volontariato Linea d'Ombra, di una perquisizione avvenuta all'alba all'interno della sede. Attività che rientra nell'ambito della più vasta operazione.

