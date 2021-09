Il divano di casa prende fuoco: anziana intossicata all'ospedale

TRIESTE - Una donna anziana è stata trasportata all'ospedale per una leggera intossicazione da fumo in seguito all'incendio del suo appartamento di Via Manzoni 20, in seguito dello svilupparsi di un incendio che ha interessato una stanza dell'alloggio posto al primo piano di un edificio di sei piani fuori terra. A prendere fuoco un divano, per cause in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto la Polizia di Stato.