TRIESTE - Nell’ambito del controllo del territorio, la Polizia di Stato ha sanzionato un cittadino rumeno in quanto alla guida di un veicolo senza avere al seguito la patente di guida. A bordo dell’autovettura, fermata in via Carducci da una Volante della Questura, altri suoi quattro connazionali, residenti in città e a Monfalcone.