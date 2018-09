Giuseppe Conte a Trieste: castello di Miramare chiude per due ore

di E.B.

TRIESTE - Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in città. Secondo il programma previsto, attorno alle 13.45 al Castello di Miramare, il capo del governo avrà un colloquio privato con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Successivamente, il presidente del Consiglio, il sottosegretario alla Famiglia e disabilità, Vincenzo Zoccano e Fedriga, insieme con la direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa, sigleranno la manifestazione di intenti che consentirà al Parco di diventare accessibile alle persone con ogni tipo di disabilità. Per motivi di sicurezza, il piazzale e il Castello saranno resi inaccessibili al pubblico dalle 13 alle 15. Attorno alle 15 Conte interverrà al 51/o Incontro Nazionale di Studi delle Acli alla Stazione Marittima mentre verso le ore 16.00, il premier visiterà l'Istituto regionale Ryttmeyer per ciechi a Barcola. Successivamente è prevista la partenza del presidente del Consiglio per Genova dove prenderà parte alla cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi.