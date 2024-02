Giardino pubblico ancora teatro di atti osceni nei bagni: 2 denunce

TRIESTE - La Polizia locale ha denunciato altri due uomini per atti osceni al giardino pubblico “De Tommasini” e un giovane per porto abusivo d'armi.

Risale soltanto a pochi giorni fa la denuncia di due uomini sorpresi in atti osceni all'interno dei bagni pubblici del giardino cittadino, frequentato da moltissime famiglia con bambini e anziani. La mattina del 2 febbraio scorso gli operatori hanno notato due uomini appartati negli stessi bagni: i due, affiancati e a stretto contatto tra loro, simulavano di usufruire degli orinatoi ma, in realtà, erano intenti a toccarsi reciprocamente le parti intime. Al momento del controllo uno di essi, spostandosi di lato, faceva finta di nulla mentre l'altro, ricompostosi in tutta fretta, ha cercato di raggiungere l'uscita e darsi alla fuga, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. I due sono stati accompagnati al distretto della Polizia locale, nello stesso comprensorio, per l'identificazione: si tratta di un 74enne e di un 52enne.

Dopo gli accertamenti di rito, sono stati denunciati a piede libero per atti osceni con l'aggravante di aver agito in luogo frequentato da minori e con il potenziale pericolo che potessero accidentalmente assistere alla scena. Qualche giorno dopo invece, ma sempre all'interno del giardino, un ufficiale della Polizia locale ha fermato un giovane in atteggiamento sospetto con altri coetanei, tanto che alla vista delle divise, ha cercato invano di darsi alla fuga: dopo l'identificazione, gli operatori hanno svolto l'ispezione dalla quale è emerso che il ragazzo era in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico con lama da 6,5 cm e 8,5 cm, posti subito sotto sequestro; il giovane è stato denunciato per porto abusivo d'armi.