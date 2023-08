Ruba vestiti nel grande magazzino e li nasconde nel passeggino, inseguito e fermato

TRIESTE - Qualche giorno fa la Polizia locale è dovuta intervenire in piazza Goldoni/via Carducci su richiesta di un'addetta alla clientela di un grande magazzino di Corso Italia che ha indicato due uomini, presunti responsabili del furto di alcuni capi di vestiario. Gli agenti hanno fermato i due giovani ma - durante le fasi di identificazione - uno di loro è fuggito verso il viale XX Settembre facendo perdere le sue tracce, nonostante l'inseguimento.

L'altro giovane (con numerosi precedenti a carico per reati contro il patrimonio) si trovava insieme ai due figli minorenni e aveva nascosto in una sacca del passeggino gli indumenti probabilmente sottratti dal negozio, del valore di circa 150 euro. Gli agenti hanno accompagnato l'uomo in caserma dopo aver affidato i figli alla madre.

L'attività d'indagine successiva ha portato quasi subito all'identificazione e al fermo del secondo uomo (cittadino algerino senza fissa dimora) che nel frattempo si era nascosto in uno stabile di via dell'Istria, nonostante il vano tentativo di eludere il controllo fornendo false generalità. Uno è stato denunciato per furto aggravato in concorso e violazione della normativa sugli stranieri mentre e l'altro per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato in concorso e falsa dichiarazione sulla propria identità. La merce è stata restituita alla responsabile del punto vendita.



