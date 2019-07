Furto nella notte allo stabilimento balneare: rubati 500 euro

di E.B.

TRIESTE - Ignoti si sono introdotti all'interno di uno stabilimento balneare in riva Traiana forzando e danneggiando alcune porte. Una volta dentro hanno rubato dal locale adibito ad ufficio una cassetta metallica contenente più di 500 euro. L'amara scoperta è stata fatta da un addetto alle pulizie. La Polizia di Stato sta indagando per risalire ai responsabili. Questa notte, invece, sono stati rovesciati a terra vari cestini e bidoni dell’immondizia in centro città, oltre a uno scooter in sosta in via Roma all’angolo con via San Nicolò, che presentava un’ammaccatura sulla fiancata. Una Volante della Questura ha cercato invano l’autore o gli autori dei gesti.