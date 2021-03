TRIESTE - La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno del cantiere “La Maddalena” in via dell’Istria. Dopo aver divelto un cancello, hanno sottratto attrezzi da lavoro per un valore di circa 3 mila euro. Ad accorgersi dell’intrusione e del furto è stato ieri mattina il capocantiere, che ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto si è recato personale della Squadra Volante. Indagini in corso