L'ultimo saluto all'ex rettore Fermeglia. Monsignor Malnati: «Maurizio, hai tirato il bidone a tutti»

TRIESTE - "Caro Maurizio, hai tirato il bidone a tutti": così, scherzando anche per mascherare la propria commozione, monsignor Ettore Malnati ha iniziato l'omelia pronunciata durante i funerali del professor Maurizio Fermeglia, ex rettore dell'Università di Trieste scomparso domenica in Val Rosandra, in seguito ad una malore.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto

Stracolma la chiesa di Notre Dame di Sion per l'ultimo saluto all'ex rettore. Una folla di persone, tante delle quali sono rimaste all'esterno perché non sono riusciti ad entrare. Di Fermeglia è stata ricordata la personalità poliedrica: docente, alpino, profondo e attento conoscitore della montagna, amante della musica (l'organo in chiesa ha intonato brani dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd), nonché uomo dal grande amore per la Natura e per la tutela della Natura stessa. Lo ha fatto la figlia Alice in un commovente intervento alla fine della cerimonia; così come commoventi sono state le parole del figlio, Matteo, a sottolineare, da parte del padre, una costante ricerca della verità. Ai figli e alla moglie Sabrina, si sono stretti colleghi ed ex allievi, gli alpini, i componenti il Soccorso Alpino e le autorità. Erano presenti il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, quello di Udine Alberto Felice De Toni, il rettore Roberto Di Lenarda, che a Fermeglia era succeduto nel 2019, l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, e, fra i tanti, la senatrice Tatjana Rojz e il presidente dell'Ordine dei giornalisti regionale Cristiano Degano.